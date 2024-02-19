«У него нет минусов в игре». Форвард «Салавата» Хмелевски назвал самого сильного хоккеиста

24-летний американский нападающий уфимского «Салавата Юлаева» Александр Хмелевски объяснил, почему считает звёздного форварда «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида самым сильным хоккеистом, против которого он играл.

«Самый сильный игрок, против которого я играл? Коннор Макдэвид. У него нет минусов в игре, всё, что он делает – он делает правильно и лучше остальных», — сказал Хмелевски в блиц-опросе пресс-службы «Салавата Юлаева», опубликованном в телеграм-канале.

Напомним, в нынешнем сезоне Макдэвид принял участие в 49 матчах регулярного чемпионата НХЛ в составе «Эдмонтона», набрав 81 (21+60) очко при показателе полезности «+22». Всего за карьеру в НХЛ на его счету 618 встреч и 931 (324+607) результативное действие.