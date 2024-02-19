«Ларионов — большой мастер». Экс-игрок сборной России высказался о ситуации в «Торпедо»

Бывший нападающий сборной России, «Салавата Юлаева» и ЦСКА, обладатель Кубка Гагарина Игорь Григоренко высказался о нестабильной игре нижегородского «Торпедо» в заключительных матчах регулярного чемпионата КХЛ.

«Проблемная ситуация в «Торпедо» из-за того, что Игорь Ларионов потерял контроль над командой? Я не думаю, что он потерял управление. Он большой специалист, мастер. Все же готовятся к основной части чемпионата — к плей-офф. И вот там и надо смотреть, а не по чемпионату. Я думаю, у них в порядке всё будет», — сказал Григоренко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Напомним, ранее стало известно, что главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов отстранил от команды 28-летнего защитника Антона Сизова.