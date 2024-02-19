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Чемпион КХЛ ответил на вопрос о фаворите на Кубок Гагарина

Чемпион КХЛ ответил на вопрос о фаворите на Кубок Гагарина
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Бывший нападающий сборной России, «Салавата Юлаева» и ЦСКА, обладатель Кубка Гагарина Игорь Григоренко высказался о возможных фаворитах предстоящего розыгрыша Кубка Гагарина – 2024.

«Фаворит на Кубок Гагарина? Не знаю даже, не буду ничего говорить, кто фаворит. Игра покажет. Плей-офф начнётся — и мы всё увидим своими глазами. Загадывать я не люблю», — сказал Григоренко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Напомним, лидером Западной конференции является санкт-петербургский СКА, набравший 93 очка в 65 матчах, вслед за ним располагается московское «Динамо» (90), а замыкает тройку сильнейших ярославский «Локомотив» (89). На Востоке лидирует магнитогорский «Металлург» (89), погоню за ним продолжают омский «Авангард» (88) и уфимский «Салават Юлаев» (85).

Турнирная таблица КХЛ сезона-2023/2024.
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