Чемпион КХЛ ответил на вопрос о фаворите на Кубок Гагарина

Бывший нападающий сборной России, «Салавата Юлаева» и ЦСКА, обладатель Кубка Гагарина Игорь Григоренко высказался о возможных фаворитах предстоящего розыгрыша Кубка Гагарина – 2024.

«Фаворит на Кубок Гагарина? Не знаю даже, не буду ничего говорить, кто фаворит. Игра покажет. Плей-офф начнётся — и мы всё увидим своими глазами. Загадывать я не люблю», — сказал Григоренко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Напомним, лидером Западной конференции является санкт-петербургский СКА, набравший 93 очка в 65 матчах, вслед за ним располагается московское «Динамо» (90), а замыкает тройку сильнейших ярославский «Локомотив» (89). На Востоке лидирует магнитогорский «Металлург» (89), погоню за ним продолжают омский «Авангард» (88) и уфимский «Салават Юлаев» (85).