«Обиделся и болел за «Ак Барс». Разин иронично высказался о церемонии в честь Зарипова

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Андрей Разин высказался о прошедшей торжественной церемонии с поднятием свитера известного экс-нападающего Даниса Зарипова под своды «Арены Металлург» перед матчем с «Ак Барсом» (2:1).

«Приятно, когда человека за его заслуги увековечивают, можно так сказать. Мне сказали, что Данис обиделся и болел за «Ак Барс» (смеётся).

На кого обиделся? На нас, наверное. К нам в тренерскую пока не зашёл (смеётся)», — приводит слова Разина пресс-служба «Металлурга» на официальном сайте клуба.

Напомним, Данис объявил о завершении карьеры после окончания сезона-2022/2023. Зарипов — единственный пятикратный обладатель Кубка Гагарина (в 2009, 2010, 2018 году — в составе «Ак Барса», в 2014 и 2016 году — в составе «Металлурга»). Кроме того, Данис является трёхкратным чемпионом мира (2008, 2009, 2014), серебряным и бронзовым призёром мировых первенств.