«Витязь» обыграл на выезде ЦСКА, прервав серию поражений

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В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором ЦСКА принимал подмосковный «Витязь». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1, благодаря чему им удалось прервать трёхматчевую серию поражений.

Счёт в матче был открыт на девятой минуте первого периода 21-летним российским нападающим «Витязя» Иваном Воробьёвым. Уже спустя шесть минут гости удвоили преимущество после гола американца Дерека Барака. На последних секундах встречи армейцы сумели отыграть одну шайбу усилиями Максима Мамина, однако на большее времени им не хватило.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Напомним, ЦСКА, набрав 71 очко в 65 матчах, занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. «Витязь» (47) – на последнем, 11-м, месте.

В следующем матче армейцы примут новосибирскую «Сибирь» (22 февраля), «Витязь» продолжит выездную серию игрой в Челябинске с «Трактором» (22 февраля).