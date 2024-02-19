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Мелош спас пустые ворота «Салавата Юлаева» в овертайме, приняв на себя бросок Ильенко

В Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Динамо» принимало уфимский «Салават Юлаев». Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 2:1, которая стала для них шестой кряду.

Решить исход встречи мог 27-летний российский нападающий московского «Динамо» Артём Ильенко, решившийся на бросок из средней зоны по пустым воротам «Салавата Юлаева». Однако на пути шайбы встал канадский защитник уфимцев Николя Мелош, игравший без клюшки к тому моменту.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Напомним, «Динамо», набрав 92 очка в 65 матчах, занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. «Салават Юлаев» (86) – третий на Востоке.