Кудашов: выиграл ты Кубок Континента, и что? Будешь кричать, что сильнейший на континенте?

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов высказался о состоянии на льда в прошедшем домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ с уфимским «Салаватом Юлаевым» (2:1 ОТ), а также выразил мнение о возможном завоевании Кубка Континента по итогам регулярного сезона.

«Повлиял ли вчерашний баскетбол на «ВТБ-Арене» на качество сегодняшнего хоккея? Ну, игроки всегда жалуются на лёд. А сегодняшний… Честно, не буду наговаривать, потому что не спрашивал. Но нарекания на лёд были всегда.

Думаю ли мы о Кубке Континента? Нет. А что о нём думать? Давайте так – мы выходим выигрывать каждую игру. Как я уже говорил перед игрой: не всё с этим Кубком зависит от нас. Как получится, так и получится. Но хорошо – вот выиграл ты этот Кубок Континента, и что? Будешь ходить и кричать, что ты сильнейший на континенте?

Конечно, хочется выиграть, чтобы всегда иметь первый посев на протяжении всего плей-офф. Это естественно, но что касается Кубка Континента, то никогда об этом не задумывались. Не думаю, что это самое главное», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, «Динамо», набрав 92 очка в 65 матчах, отстаёт лишь на один балл от лидера в лице санкт-петербургского СКА (93).