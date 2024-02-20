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«Бостон» прервал серию поражений, победив по буллитам «Даллас»

«Бостон» прервал серию поражений, победив по буллитам «Даллас»
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В Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Даллас Старз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3 по буллитам, благодаря чему им удалось прервать четырёхматчевую серию поражений.

НХЛ - регулярный чемпионат
19 февраля 2024, понедельник. 21:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
4 : 3
Б
Даллас Старз
Даллас
1:0 Боквист (Ришар, Макэвой) – 04:01     1:1 Джонстон (Харли, Бенн) – 11:14     1:2 Сутер (Хинц) – 21:04     2:2 Бразо (Боквист, Фредерик) – 21:32     2:3 Линделль (Робертсон) – 50:44     3:3 Пастрняк (Макэвой, Маршан) – 58:15     4:3 Макэвой – 65:00    

В основное время команды победителя выявить не сумели, трижды поразив ворота друг друга. В составе «мишек» отличились Йеспер Боквист, Джастин Бразо и Давид Пастрняк. У «Старз» забрасывали Уайатт Джонстон, Райан Сутер и Эса Линделль.

В серии буллитов сильнее оказались игроки «Бостона», одержавшие победу в матче.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

«Даллас Старз», набрав 77 очков в 56 матчах, занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ. «Бостон Брюинз» (75) – на третьей строчке на Востоке.

В следующем матче «Даллас» сыграет на выезде с «Нью-Йорк Рейнджерс» (21 февраля), а «Бостон» начнёт гостевую серию игрой с «Эдмонтон Ойлерз» (22 февраля).

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