«Бостон» прервал серию поражений, победив по буллитам «Даллас»

В Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Даллас Старз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3 по буллитам, благодаря чему им удалось прервать четырёхматчевую серию поражений.
В основное время команды победителя выявить не сумели, трижды поразив ворота друг друга. В составе «мишек» отличились Йеспер Боквист, Джастин Бразо и Давид Пастрняк. У «Старз» забрасывали Уайатт Джонстон, Райан Сутер и Эса Линделль.
В серии буллитов сильнее оказались игроки «Бостона», одержавшие победу в матче.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
«Даллас Старз», набрав 77 очков в 56 матчах, занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ. «Бостон Брюинз» (75) – на третьей строчке на Востоке.
В следующем матче «Даллас» сыграет на выезде с «Нью-Йорк Рейнджерс» (21 февраля), а «Бостон» начнёт гостевую серию игрой с «Эдмонтон Ойлерз» (22 февраля).
- 20 февраля 2024
-
01:26
-
01:07
-
00:12
- 19 февраля 2024
-
23:54
-
23:39
-
23:21
-
23:10
-
23:08
-
23:05
-
23:01
-
22:58
-
22:54
-
22:46
-
22:41
-
22:37
-
22:30
-
22:19
-
22:16
-
22:00
-
21:52
-
21:44
-
21:25
-
21:21
-
21:15
-
21:01
-
21:00
-
20:51
-
20:32
-
20:27
-
20:13
-
19:59
-
19:54
-
19:39
-
19:21
-
19:07