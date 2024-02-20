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Тарасенко забросил 15-ю шайбу в сезоне, поразив ворота Василевского

Тарасенко забросил 15-ю шайбу в сезоне, поразив ворота Василевского
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В эти минуты в Тампе (США) проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Оттаву Сенаторз».

Турнирная таблица НХЛ сезона-2023/2024

На данный момент идёт третий период, счёт 4:2 в пользу гостей.

Четвёртую шайбу «сенаторов» в этом матче забросил российский нападающий Владимир Тарасенко, поразив ворота своего соотечественника Андрея Василевского, блестяще сыграв на добивани после броска Брэди Ткачука.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео 15-й шайбы Тарасенко в нынешнем сезоне:

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Всего в текущем регулярном чемпионате НХЛ на счету Тарасенко, с учётом этой игры, 37 (15+22) очков в 50 матчах.

НХЛ - регулярный чемпионат
20 февраля 2024, вторник. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
2 : 4
Оттава Сенаторз
Оттава
0:1 Штюцле (Сандерсон, Зуб) – 10:45     0:2 Жозеф (Жиру, Штюцле) – 13:35     0:3 Жозеф (Зуб) – 35:49     1:3 Чаффи – 36:55     1:4 Тарасенко (Ткачук, Пинто) – 44:01     2:4 Пойнт (Хагель) – 44:36    

Также две результативные передачи в этой встрече записал на свой счёт другой россиянин из «Оттавы» — защитник Артём Зуб.

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