Тарасенко забросил 15-ю шайбу в сезоне, поразив ворота Василевского

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В эти минуты в Тампе (США) проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Оттаву Сенаторз».

На данный момент идёт третий период, счёт 4:2 в пользу гостей.

Четвёртую шайбу «сенаторов» в этом матче забросил российский нападающий Владимир Тарасенко, поразив ворота своего соотечественника Андрея Василевского, блестяще сыграв на добивани после броска Брэди Ткачука.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео 15-й шайбы Тарасенко в нынешнем сезоне:

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Всего в текущем регулярном чемпионате НХЛ на счету Тарасенко, с учётом этой игры, 37 (15+22) очков в 50 матчах.

Также две результативные передачи в этой встрече записал на свой счёт другой россиянин из «Оттавы» — защитник Артём Зуб.