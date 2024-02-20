Передачи Свечникова и Орлова помогли «Каролине» одержать победу над «Чикаго»
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В Роли (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Каролина Харрикейнз» нанесла поражение «Чикаго Блэкхоукс» (6:3).
Шайбами в составе победителей отметились Майкл Бантинг, Мартин Нечас, Еспери Котканиеми, Себастьян Ахо, Брент Бёрнс и Джордан Мартинук.
У гостей отличились Ник Фолиньо, Коннор Бедард и Тайлер Джонсон.
Российские игроки «ураганов» — нападающий Андрей Свечников и защитник Дмитрий Орлов — записали на свой счёт по результативной передаче.
«Каролина» одержала третью победу подряд, набрала 71 очко и занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции.
«Чикаго» остался с 33 очками и замыкает таблицу Запада.
НХЛ - регулярный чемпионат
20 февраля 2024, вторник. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
6 : 3
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Бантинг (Нечас, Друри) – 11:45 2:0 Нечас – 21:59 3:0 Котканиеми (Орлов, Терявяйнен) – 28:22 4:0 Ахо (Свечников, Фаст) – 30:52 4:1 Фолиньо (Бедард) – 35:23 5:1 Бёрнс (Ахо, Джарвис) – 42:34 (pp) 5:2 Бедард (Курашев, Джонсон) – 47:00 (pp) 5:3 Джонсон (Бедард, Фолиньо) – 49:08 (pp) 6:3 Мартинук (Джарвис, Стаал) – 58:11
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
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