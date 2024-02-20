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Передачи Свечникова и Орлова помогли «Каролине» одержать победу над «Чикаго»

В Роли (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Каролина Харрикейнз» нанесла поражение «Чикаго Блэкхоукс» (6:3).

Шайбами в составе победителей отметились Майкл Бантинг, Мартин Нечас, Еспери Котканиеми, Себастьян Ахо, Брент Бёрнс и Джордан Мартинук.

У гостей отличились Ник Фолиньо, Коннор Бедард и Тайлер Джонсон.

Российские игроки «ураганов» — нападающий Андрей Свечников и защитник Дмитрий Орлов — записали на свой счёт по результативной передаче.

«Каролина» одержала третью победу подряд, набрала 71 очко и занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции.

«Чикаго» остался с 33 очками и замыкает таблицу Запада.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.