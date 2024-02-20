Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Капризов и Эрикссон Эк повторили рекорд Гретцки и Сандстрёма 31-летней давности

Капризов и Эрикссон Эк повторили рекорд Гретцки и Сандстрёма 31-летней давности
Аудио-версия:
Комментарии

Несколько часов назад закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Ванкувер Кэнакс». Встреча прошла в Сент-Поле на стадионе «Эксел Энерджи-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 10:7.

В составе победителей по хет-трику оформили российский нападающий Кирилл Капризов и Йоэль Эрикссон Эк. Каждый из них также записал в свой актив по три результативных передачи. Таким образом, оба хоккеиста набрали по шесть очков в сегодняшней встрече и стали первой парой из одной команды в НХЛ с 1993 года, кому удалось показать подобную результативность в отдельно взятой игре.

В последний раз паре хоккеистов одной команды такое достижение покорялось 9 октября 1993 года. Тогда хоккеисты «Лос-Анджелес Кингз» Уэйн Гретцки и Томас Сандстрём также набрали по шесть очков в одной встрече.

Материалы по теме
Капризов прокомментировал семь шайб «Миннесоты» в третьем периоде матча с «Ванкувером»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android