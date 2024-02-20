Капризов прокомментировал семь шайб «Миннесоты» в третьем периоде матча с «Ванкувером»

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов высказался о семи заброшенных шайбах своей команды в третьем периоде матча регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувер Кэнакс» (10:7).

«Когда ты забиваешь много голов, как сделали мы в третьем периоде, ты начинаешь чувствовать себя лучше», — приводит слова Капризова официальный сайт НХЛ.

Напомним, в этой встрече Капризов записал на свой счёт 6 (3+3) очков и поднялся сразу на 17 позиций в бомбардирской гонке НХЛ. Также он стал третьим россинином, набравшим шесть очков за один матч.

Всего в текущем регулярном чемпионате на счету Капризова 57 (23+34) очков в 48 матчах.

«Миннесота» набрала 58 очков и делит с «Нэшвилл Предаторз» девятое место в турнирной таблице Западной конференции.