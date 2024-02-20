Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Все результаты игрового дня НХЛ 20 февраля

Все результаты игрового дня НХЛ 20 февраля
Комментарии

Вечером 19 и в ночь на 20 февраля в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели 10 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом состоявшихся встреч.

НХЛ - регулярный чемпионат
19 февраля 2024, понедельник. 20:30 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
3 : 4
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Гринвей (Козенс) – 09:07     1:1 Хенрик (Джонс, Джонстон) – 10:10     2:1 Томпсон (Далин, Козенс) – 28:10 (pp)     2:2 Ватрано (Мактавиш, Терри) – 31:59     2:3 Ватрано (Мактавиш, Терри) – 34:34     3:3 Бенсон (Йокихарью, Петерка) – 35:20     3:4 Терри (Мактавиш) – 38:56    
НХЛ - регулярный чемпионат
19 февраля 2024, понедельник. 21:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
4 : 3
Б
Даллас Старз
Даллас
1:0 Боквист (Ришар, Макэвой) – 04:01     1:1 Джонстон (Харли, Бенн) – 11:14     1:2 Сутер (Хинц) – 21:04     2:2 Бразо (Боквист, Фредерик) – 21:32     2:3 Линделль (Робертсон) – 50:44     3:3 Пастрняк (Макэвой, Маршан) – 58:15     4:3 Макэвой – 65:00    
НХЛ - регулярный чемпионат
19 февраля 2024, понедельник. 21:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
2 : 4
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Нис (Мэттьюс, Марнер) – 20:22     1:1 Саад (Парэйко, Сундквист) – 37:14 (pp)     1:2 Мэттьюс (Марнер) – 40:45 (pp)     1:3 Нюландер – 47:29 (sh)     2:3 Бучневич (Крюг, Томас) – 58:52     2:4 Макманн (Марнер, Броди) – 59:22    
НХЛ - регулярный чемпионат
19 февраля 2024, понедельник. 22:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
10 : 7
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
0:1 Коул (Майерс, Зутер) – 02:51     0:2 Миллер (Юульсен) – 13:21     1:2 Эрикссон Эк (Болди, Капризов) – 19:10     1:3 Петтерссон (Хёгландер, Линдхольм) – 25:37     1:4 Миллер (Хьюз, Бёзер) – 29:24 (pp)     2:4 Болди (Эрикссон Эк, Меррилл) – 31:00     2:5 Миллер (Зутер) – 34:30     3:5 Цуккарелло (Капризов, Эрикссон Эк) – 39:27 (pp)     4:5 Эрикссон Эк (Цуккарелло, Хартман) – 40:29 (pp)     5:5 Капризов (Цуккарелло, Болди) – 41:23 (pp)     6:5 Эрикссон Эк (Цуккарелло, Капризов) – 41:44 (pp)     7:5 Росси (Луккини, Леттьери) – 44:48     8:5 Капризов (Болди) – 45:12     8:6 Задоров (Миллер, Зутер) – 48:26     8:7 Бёзер (Хьюз, Гронек) – 57:52     9:7 Бродин (Эрикссон Эк) – 58:53     10:7 Капризов – 59:58    
НХЛ - регулярный чемпионат
19 февраля 2024, понедельник. 23:30 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
3 : 4
ОТ
Детройт Ред Уингз
Детройт
0:1 Зайдер (Кейн, Дебринкэт) – 13:30     1:1 Макканн (Данн, Бураковски) – 18:32 (pp)     1:2 Рэймонд (Комфер, Питри) – 27:18     2:2 Макканн (Олексяк, Борген) – 30:51     2:3 Спронг (Фишер) – 35:58     3:3 Шварц (Гурд, Борген) – 47:25     3:4 Шьяро (Ларкин, Рэймонд) – 61:07    
НХЛ - регулярный чемпионат
20 февраля 2024, вторник. 00:00 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
Окончен
3 : 6
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Драйзайтль (Макдэвид, Бушар) – 02:12 (pp)     1:1 Бьюгстад (Круз, Дамба) – 04:15     1:2 Янмарк (Кулак, Деарне) – 06:07     2:2 Келлер (Шмальц, Дурзи) – 22:53 (pp)     3:2 Бьюгстад (Келлер) – 30:52     3:3 Кейн (Бушар, Экхольм) – 44:28     3:4 Хайман (Экхольм, Бушар) – 44:54     3:5 Кейн (Маклауд, Драйзайтль) – 46:31     3:6 Фёгеле (Макдэвид, Драйзайтль) – 58:51    
НХЛ - регулярный чемпионат
20 февраля 2024, вторник. 00:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
6 : 3
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 Чюлингтон – 04:19     1:1 Монахан (Коннор, Виларди) – 06:07 (pp)     1:2 Монахан (Демело, Моррисси) – 06:49     1:3 Монахан (Виларди, Коннор) – 11:24 (pp)     2:3 Коулман (Манджапане, Баклунд) – 14:09     3:3 Кадри (Уигар, Юбердо) – 24:58 (pp)     4:3 Юбердо (Андерссон, Шарангович) – 36:06     5:3 Манджапане (Кадри) – 53:18     6:3 Кадри (Андерссон) – 58:03    
НХЛ - регулярный чемпионат
20 февраля 2024, вторник. 00:00 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
0 : 4
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Амадио (Уайтклауд) – 02:28     0:2 Карлссон (Мартинес, Стоун) – 04:25     0:3 Морелли (Пьетранджело, Мартинес) – 19:12 (pp)     0:4 Колесар (Мартинес, Морелли) – 38:44    
НХЛ - регулярный чемпионат
20 февраля 2024, вторник. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
6 : 3
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Бантинг (Нечас, Друри) – 11:45     2:0 Нечас – 21:59     3:0 Котканиеми (Орлов, Терявяйнен) – 28:22     4:0 Ахо (Свечников, Фаст) – 30:52     4:1 Фолиньо (Бедард) – 35:23     5:1 Бёрнс (Ахо, Джарвис) – 42:34 (pp)     5:2 Бедард (Курашев, Джонсон) – 47:00 (pp)     5:3 Джонсон (Бедард, Фолиньо) – 49:08 (pp)     6:3 Мартинук (Джарвис, Стаал) – 58:11    
НХЛ - регулярный чемпионат
20 февраля 2024, вторник. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
2 : 4
Оттава Сенаторз
Оттава
0:1 Штюцле (Сандерсон, Зуб) – 10:45     0:2 Жозеф (Жиру, Штюцле) – 13:35     0:3 Жозеф (Зуб) – 35:49     1:3 Чаффи – 36:55     1:4 Тарасенко (Ткачук, Пинто) – 44:01     2:4 Пойнт (Хагель) – 44:36    

Напомним, российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов впервые набрал шесть очков в одном матче Национальной хоккейной лиги, забросив три шайбы и отдав три результативные передачи. Ранее Капризов максимально набирал четыре балла за матч.

В данный момент Восточную конференцию Национальной хоккейной лиги возглавляет «Бостон Брюинз» с 77 очками после 56 встреч. В Западной конференции первую строчку турнирной таблицы занимает «Ванкувер Кэнакс» с 80 очками после 57 матчей.

Материалы по теме
Капризов устроил безумие! Сделал хет-трик и набрал шесть очков в матче НХЛ с 17 голами
Капризов устроил безумие! Сделал хет-трик и набрал шесть очков в матче НХЛ с 17 голами
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android