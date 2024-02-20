Все результаты игрового дня НХЛ 20 февраля

Вечером 19 и в ночь на 20 февраля в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели 10 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом состоявшихся встреч.

Напомним, российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов впервые набрал шесть очков в одном матче Национальной хоккейной лиги, забросив три шайбы и отдав три результативные передачи. Ранее Капризов максимально набирал четыре балла за матч.

В данный момент Восточную конференцию Национальной хоккейной лиги возглавляет «Бостон Брюинз» с 77 очками после 56 встреч. В Западной конференции первую строчку турнирной таблицы занимает «Ванкувер Кэнакс» с 80 очками после 57 матчей.