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«Миннесота» — «Ванкувер» — 10:7, обзор матча, Капризов сделал голевой и ассистентский хет-трик, видео

Капризов устроил безумие! Сделал хет-трик и набрал шесть очков в матче НХЛ с 17 голами
Максим Макаров
Капризов сделал хет-трик и набрал шесть очков
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«Миннесота» совершила впечатляющий камбэк в третьем периоде, который вошёл в историю франшизы.

В Сент-Поле, на арене «Эксел Энерджи-центр», встретились «Миннесота» и «Ванкувер». Хозяева продолжают сражаться за попадание в плей-офф, а гости, в свою очередь, уверенно лидируют в Тихоокеанском дивизионе.

«Миннесота» завладела небольшим преимуществом на старте периода, чему поспособствовало двойное большинство, но извлечь дивидендов из этого не удалось, скорее, наоборот: «Ванкувер» дважды отличился к середине периода усилиями Коула и Миллера. Но до перерыва «дикарям» удалось сократить разрыв в счёте после образцовой контратаки первого звена.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Первая половина второго периода вновь подарила хозяевам две шайбы: Петтерссон и Миллер вновь огорчили Густавссона. Далее Болди сократил разрыв в счёте, однако уже через три минуты Джей Ти Миллер оформил хет-трик, доведя преимущество гостей до трёх шайб.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Миннесота» забрала концовку периода, забросив на последней минуте две шайбы, однако одна из шайб, заброшенная Кириллом Капризовым, была отменена.

НХЛ - регулярный чемпионат
19 февраля 2024, понедельник. 22:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
10 : 7
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
0:1 Коул (Майерс, Зутер) – 02:51     0:2 Миллер (Юульсен) – 13:21     1:2 Эрикссон Эк (Болди, Капризов) – 19:10     1:3 Петтерссон (Хёгландер, Линдхольм) – 25:37     1:4 Миллер (Хьюз, Бёзер) – 29:24 (pp)     2:4 Болди (Эрикссон Эк, Меррилл) – 31:00     2:5 Миллер (Зутер) – 34:30     3:5 Цуккарелло (Капризов, Эрикссон Эк) – 39:27 (pp)     4:5 Эрикссон Эк (Цуккарелло, Хартман) – 40:29 (pp)     5:5 Капризов (Цуккарелло, Болди) – 41:23 (pp)     6:5 Эрикссон Эк (Цуккарелло, Капризов) – 41:44 (pp)     7:5 Росси (Луккини, Леттьери) – 44:48     8:5 Капризов (Болди) – 45:12     8:6 Задоров (Миллер, Зутер) – 48:26     8:7 Бёзер (Хьюз, Гронек) – 57:52     9:7 Бродин (Эрикссон Эк) – 58:53     10:7 Капризов – 59:58    

Капризова это сильно раззадорило, как и всю «Миннесоту», иначе как объяснить этот град шайб в первые пять минут периода. Хозяева забросили пять раз и за считанные минуты перевернули ход матча с ног на голову.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Особое участие в этом безумии на старте периода принял Капризов, забросивший сначала в большинстве.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

А потом и в равных составах после шикарной передачи из-за ворот в исполнении Мэтта Болди.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Однако «Ванкувер» и не думал отставать от своих оппонентов, сократив преимущество «Миннесоты» до минимума усилиями Задорова и Бёзера. Но в концовке Бродин и Капризов поразили пустые ворота гостей, установив финальный счёт на табло. Фантастические 10:7, как итог голевого пиршества в Сент-Поле.

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Таким образом, «Миннесота» выиграла пятый матч из последних шести, попутно побив несколько клубных рекордов. Кирилл Капризов набрал 6 (3+3) очков, что тоже является личным рекордом. Также в этой игре было оформлено целых три хет-трика.

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