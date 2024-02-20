«Миннесота» совершила впечатляющий камбэк в третьем периоде, который вошёл в историю франшизы.

Капризов устроил безумие! Сделал хет-трик и набрал шесть очков в матче НХЛ с 17 голами

В Сент-Поле, на арене «Эксел Энерджи-центр», встретились «Миннесота» и «Ванкувер». Хозяева продолжают сражаться за попадание в плей-офф, а гости, в свою очередь, уверенно лидируют в Тихоокеанском дивизионе.

«Миннесота» завладела небольшим преимуществом на старте периода, чему поспособствовало двойное большинство, но извлечь дивидендов из этого не удалось, скорее, наоборот: «Ванкувер» дважды отличился к середине периода усилиями Коула и Миллера. Но до перерыва «дикарям» удалось сократить разрыв в счёте после образцовой контратаки первого звена.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Первая половина второго периода вновь подарила хозяевам две шайбы: Петтерссон и Миллер вновь огорчили Густавссона. Далее Болди сократил разрыв в счёте, однако уже через три минуты Джей Ти Миллер оформил хет-трик, доведя преимущество гостей до трёх шайб.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Миннесота» забрала концовку периода, забросив на последней минуте две шайбы, однако одна из шайб, заброшенная Кириллом Капризовым, была отменена.

Капризова это сильно раззадорило, как и всю «Миннесоту», иначе как объяснить этот град шайб в первые пять минут периода. Хозяева забросили пять раз и за считанные минуты перевернули ход матча с ног на голову.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Особое участие в этом безумии на старте периода принял Капризов, забросивший сначала в большинстве.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

А потом и в равных составах после шикарной передачи из-за ворот в исполнении Мэтта Болди.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Однако «Ванкувер» и не думал отставать от своих оппонентов, сократив преимущество «Миннесоты» до минимума усилиями Задорова и Бёзера. Но в концовке Бродин и Капризов поразили пустые ворота гостей, установив финальный счёт на табло. Фантастические 10:7, как итог голевого пиршества в Сент-Поле.

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Таким образом, «Миннесота» выиграла пятый матч из последних шести, попутно побив несколько клубных рекордов. Кирилл Капризов набрал 6 (3+3) очков, что тоже является личным рекордом. Также в этой игре было оформлено целых три хет-трика.