Хайруллин — о «Торпедо»: намного приятнее, когда команда даёт играть в хоккей

Нападающий СКА Марат Хайруллин высказался о стиле игры нижегородского «Торпедо» после их очного матча, в котором армейский клуб победил со счётом 4:3.

«Намного приятнее играть, когда команды дают играть в хоккей, сами играют на атаку, не обороняются, потому что эти построения очень тяжело взламывать. Когда играют все на атаку, тогда и сами играем, и им даём. Приятный такой хоккей», – сказал Хайруллин в интервью «ВсёПроСпорт».

После 65 матчей текущего регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги петербургский клуб набрал 93 очка и занимает первую строчку в таблице Западной конференции КХЛ. В следующем матче СКА на домашней площадке примет череповецкую «Северсталь». Игра состоится на «СКА Арене» сегодня, 20 февраля, и начнётся в 19:30 мск.