Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Агент Сизова высказался о будущем игрока в «Торпедо» после критики от Ларионова

Агент Сизова высказался о будущем игрока в «Торпедо» после критики от Ларионова
Аудио-версия:
Комментарии

Агент Игорь Парашкин, представляющий интересы защитника нижегородского «Торпедо» Антона Сизова, высказался о будущем игрока в клубе после критики от главного тренера команды Игоря Ларионова.

«При ситуации, когда игрок не нужен главному тренеру при действующем контракте, конечно, логика одна — ему нужно будет искать новые варианты развития карьеры», — сказал Парашкин ТАСС.

В нынешнем сезоне Сизов провёл 49 матчей, в которых набрал 14 (2+12) результативных баллов. В следующем матче «Торпедо» сыграет в Москве со «Спартаком» сегодня, 20 февраля.

Напомним, накануне источник, знакомый с ситуацией, рассказал подробности раскола между главным тренером «Торпедо» Игорем Ларионовым и защитником нижегородской команды Антоном Сизовым, который перестал попадать в состав.

Материалы по теме
Эксклюзив
Появились подробности раскола между Ларионовым и Сизовым в «Торпедо»
«Ларионов — большой мастер». Экс-игрок сборной России высказался о ситуации в «Торпедо»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android