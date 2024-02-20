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Агент Сизова высказался о будущем игрока в «Торпедо» после критики от Ларионова

Агент Игорь Парашкин, представляющий интересы защитника нижегородского «Торпедо» Антона Сизова, высказался о будущем игрока в клубе после критики от главного тренера команды Игоря Ларионова.

«При ситуации, когда игрок не нужен главному тренеру при действующем контракте, конечно, логика одна — ему нужно будет искать новые варианты развития карьеры», — сказал Парашкин ТАСС.

В нынешнем сезоне Сизов провёл 49 матчей, в которых набрал 14 (2+12) результативных баллов. В следующем матче «Торпедо» сыграет в Москве со «Спартаком» сегодня, 20 февраля.

Напомним, накануне источник, знакомый с ситуацией, рассказал подробности раскола между главным тренером «Торпедо» Игорем Ларионовым и защитником нижегородской команды Антоном Сизовым, который перестал попадать в состав.