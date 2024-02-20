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Гендиректор ФХР: мы не выходим из состава ИИХФ, соответственно, продолжаем платить взносы

Гендиректор ФХР: мы не выходим из состава ИИХФ, соответственно, продолжаем платить взносы
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Генеральный директор Федерации хоккея России (ФХР) Дмитрий Курбатов рассказал, что в планах организации не стоит выход из состава Международной федерации хоккея (ИИХФ). ФХР продолжит исполнять обязанности, предусмотренные правилами ИИХФ.

«Продолжит ли федерация платить в ИИХФ членские взносы? Мы не выходим из членства ИИХФ, такой задачи нет. Соответственно, нет задачи прекращать платить взносы, надо соблюдать правила. Если решил выйти, не платишь их, а пока не вышли, то платим», — приводит слова Курбатова ТАСС.

Напомним, Россия и Беларусь не примут участия в предстоящих соревнованиях сезона-2024/2025. Это решение было принято в начале февраля 2024 года и распространится на сборную Беларуси в отношении финального раунда олимпийской квалификации, который состоится в августе 2024 года.

Позже Федерация хоккея России опубликовала официальное заявление о решении Международной федерации хоккея на льду продлить отстранение сборных России и Беларуси.

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