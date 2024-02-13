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ФХР выпустила заявление о решении ИИХФ продлить отстранение России на сезон-2024/2025

Федерация хоккея России (ФХР) опубликовала официальное заявление о вчерашнем решении Международной федерации хоккея на льду (ИИХФ) продлить отстранение сборных России и Беларуси на сезон-2024/2025.

«Федерация хоккея России разочарована решением Международной федерации хоккея продлить отстранение команд России от международных турниров системы ИИХФ на сезон-2024/2025.

ФХР отмечает, что заседание Совета ИИХФ проходило без участия представителей России, и считает принятое решение дискриминационным.

Не встречают понимания и аргументы ИИХФ о «безопасности» — параллельно с отстранением России и Беларуси в международных турнирах продолжают участвовать сборные стран, ведущих вооружённые конфликты.

ФХР считает, что решение об отстранении российских сборных команд лоббируются рядом представителей хоккейных федераций нескольких стран, которые боятся дополнительной конкуренции на международной арене», — говорится в заявлении на официальном сайте организации.