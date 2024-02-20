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В ФХР рассказали, могут ли исключить федерацию из ИИХФ

В ФХР рассказали, могут ли исключить федерацию из ИИХФ
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Генеральный директор Федерации хоккея России (ФХР) Дмитрий Курбатов ответил на вопрос, могут ли исключить организацию из стран-членов Международной федерации хоккея (ИИХФ).

«Гипотетически да. Если вы откроете регламент ИИХФ, там написано, что одной из санкций может быть снижение статуса членства и последующее исключение. Но это не значит, что это стоит на повестке дня и произойдёт завтра», — приводит слова Курбатова ТАСС.

Напомним, в начале февраля ИИХФ приняла решение продлить отстранение сборных России и Беларуси из-за соображений безопасности. Таким образом Беларусь пропустит квалификационный турнир на Олимпийские игры 2026 года в Италии. Решение об участии сборной России в Играх, на которые приедут звёзды НХЛ, будет принято позже.

Ранее Курбатов рассказал, что в планах ФХР не стоит выход из состава Международной федерации хоккея.

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