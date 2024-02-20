Вратарь «Сибири» Красоткин: нужно выиграть оставшиеся матчи для команды, для болельщиков

Вратарь «Сибири» Антон Красоткин оценил шат-аут в последнем домашнем матче сезона с «Ладой» (3:0).

«Сухарь» в первом и последнем домашнем матче сезона? Играть на ноль всегда приятно, но главное, чтобы команда побеждала. У нас осталось три матча – надо каждый выиграть. Обидно так заканчивать сезон, но нужно выиграть оставшиеся встречи для команды, для болельщиков.

Подняться в таблице является мотивацией? Нужно идти от игры к игре, стараться показать хороший хоккей. И выиграть — это самое главное сейчас.

Удивили «Ладу» полной самоотдачей? Мы можем отвечать только за свою игру. Сегодня действительно хорошо сыграли, и болельщикам такую радость подарили, потому что последнюю [домашнюю] игру надо было в любом случае выиграть», — передаёт слова Красоткина корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.