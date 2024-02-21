Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин отдал голевой пас в матче с «Питтсбургом»
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В эти минуты на льду «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арены» в американском Питтсбурге проходит матч регулярного чемпионата НХЛ. Хозяева площадки «Питтсбург Пингвинз» играют против «Нью-Йорк Айлендерс».
Российский голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин на 27-й минуте встречи отдал результативный пас на нападающего Мэтью Барзала, который вывел гостей вперёд со счётом 2:1.
Это голевая передача стала для Сорокина второй в текущем сезоне. Ранее он отличился ассистом 2 января 2024 года в матче против «Колорадо» (4:5).
«Айлендерс» занимают десятое место в турнирной таблице Восточной конференции с 58 очками в 54 матчах на фоне неудачной серии из трёх поражений подряд. Отставание «островитян» от зоны плей-офф составляет шесть очков.
НХЛ - регулярный чемпионат
21 февраля 2024, среда. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
4 : 5
ОТ
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Петтерссон (Ракелль, Карлссон) – 12:48 1:1 Нельсон (Пулок, Пелеч) – 23:40 1:2 Барзал (Сорокин) – 26:37 1:3 Хольмстрём – 33:15 2:3 Эллер (Руведел, Грейвз) – 36:35 2:4 Райлли (Нельсон, Ли) – 50:42 3:4 Пуустинен (Летанг, Смит) – 52:06 4:4 О'Коннор (Малкин) – 53:02 4:5 Пелеч (Барзал) – 60:57
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