Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин отдал голевой пас в матче с «Питтсбургом»

В эти минуты на льду «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арены» в американском Питтсбурге проходит матч регулярного чемпионата НХЛ. Хозяева площадки «Питтсбург Пингвинз» играют против «Нью-Йорк Айлендерс».

Российский голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин на 27-й минуте встречи отдал результативный пас на нападающего Мэтью Барзала, который вывел гостей вперёд со счётом 2:1.

Это голевая передача стала для Сорокина второй в текущем сезоне. Ранее он отличился ассистом 2 января 2024 года в матче против «Колорадо» (4:5).

«Айлендерс» занимают десятое место в турнирной таблице Восточной конференции с 58 очками в 54 матчах на фоне неудачной серии из трёх поражений подряд. Отставание «островитян» от зоны плей-офф составляет шесть очков.