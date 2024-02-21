«Питтсбург» уступил «Айлендерс» в овертайме с ассистами Малкина и вратаря Сорокина

В ночь с 20 на 21 февраля 2024 года на льду «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арены» в Питтсбурге (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ. Хозяева площадки «Питтсбург Пингвинз» уступили «Нью-Йорк Айлендерс» со счётом 4:5 OT.

«Пингвины» открыли счёт на 13-й минуте и выиграли первый период 1:0, но во втором периоде «Айлендерс» ответили на это тремя заброшенными шайбами на отрезке с 24-й по 34-ю минуту. Второй гол «островитян» состоялся с помощью российского голкипера Ильи Сорокина, который отдал результативный пас на нападающего Мэтью Барзала. На 37-й минуте «Питтсбург» сократил отставание.

На 51-й минуте гости восстановили разрыв в две шайбы, но хозяева «выстрелили дуплетом» на 53-й и 54-й минутах, сравняв счёт. При четвёртом голе «пингвинов» результативный пас отдал российский нападающий Евгений Малкин. На первой минуте овертайма победу нью-йоркцам принёс бросок Адама Пелеча.

«Айлендерс» прервали трёхматчевую серию поражений.