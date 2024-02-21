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«Питтсбург» уступил «Айлендерс» в овертайме с ассистами Малкина и вратаря Сорокина

«Питтсбург» уступил «Айлендерс» в овертайме с ассистами Малкина и вратаря Сорокина
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В ночь с 20 на 21 февраля 2024 года на льду «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арены» в Питтсбурге (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ. Хозяева площадки «Питтсбург Пингвинз» уступили «Нью-Йорк Айлендерс» со счётом 4:5 OT.

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«Пингвины» открыли счёт на 13-й минуте и выиграли первый период 1:0, но во втором периоде «Айлендерс» ответили на это тремя заброшенными шайбами на отрезке с 24-й по 34-ю минуту. Второй гол «островитян» состоялся с помощью российского голкипера Ильи Сорокина, который отдал результативный пас на нападающего Мэтью Барзала. На 37-й минуте «Питтсбург» сократил отставание.

На 51-й минуте гости восстановили разрыв в две шайбы, но хозяева «выстрелили дуплетом» на 53-й и 54-й минутах, сравняв счёт. При четвёртом голе «пингвинов» результативный пас отдал российский нападающий Евгений Малкин. На первой минуте овертайма победу нью-йоркцам принёс бросок Адама Пелеча.

«Айлендерс» прервали трёхматчевую серию поражений.

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Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин отдал голевой пас в матче с «Питтсбургом»
НХЛ - регулярный чемпионат
21 февраля 2024, среда. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
4 : 5
ОТ
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Петтерссон (Ракелль, Карлссон) – 12:48     1:1 Нельсон (Пулок, Пелеч) – 23:40     1:2 Барзал (Сорокин) – 26:37     1:3 Хольмстрём – 33:15     2:3 Эллер (Руведел, Грейвз) – 36:35     2:4 Райлли (Нельсон, Ли) – 50:42     3:4 Пуустинен (Летанг, Смит) – 52:06     4:4 О'Коннор (Малкин) – 53:02     4:5 Пелеч (Барзал) – 60:57    
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