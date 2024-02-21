Голкипер «Айлендерс» Сорокин выполнил третий ассист в НХЛ, два из них — с «Питтсбургом»

В ночь с 20 на 21 февраля мск на льду «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арены» в американском Питтсбурге завершился матч регулярного чемпионата НХЛ. Хозяева площадки «Питтсбург Пингвинз» уступили «Нью-Йорк Айлендерс» в дополнительное время со счётом 4:5 OT.

Российский голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин на 27-й минуте встречи отдал результативный пас на нападающего Мэтью Барзала, который забросил вторую шайбу гостей. Эта голевая передача стала для 28-летнего вратаря второй в нынешнем сезоне и третьей за карьеру в НХЛ. Ранее Сорокин записывал на свой счёт ассист 9 марта 2023 года в матче с «Питтсбургом» (4:3), а также 2 января 2024 года в игре с «Колорадо» (4:5).

Свой первый матч в НХЛ Сорокин провёл 16 января 2021 года, всего на его счету 176 игр в регулярном чемпионате.