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Голкипер «Айлендерс» Сорокин выполнил третий ассист в НХЛ, два из них — с «Питтсбургом»

Голкипер «Айлендерс» Сорокин выполнил третий ассист в НХЛ, два из них — с «Питтсбургом»
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В ночь с 20 на 21 февраля мск на льду «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арены» в американском Питтсбурге завершился матч регулярного чемпионата НХЛ. Хозяева площадки «Питтсбург Пингвинз» уступили «Нью-Йорк Айлендерс» в дополнительное время со счётом 4:5 OT.

НХЛ - регулярный чемпионат
21 февраля 2024, среда. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
4 : 5
ОТ
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Петтерссон (Ракелль, Карлссон) – 12:48     1:1 Нельсон (Пулок, Пелеч) – 23:40     1:2 Барзал (Сорокин) – 26:37     1:3 Хольмстрём – 33:15     2:3 Эллер (Руведел, Грейвз) – 36:35     2:4 Райлли (Нельсон, Ли) – 50:42     3:4 Пуустинен (Летанг, Смит) – 52:06     4:4 О'Коннор (Малкин) – 53:02     4:5 Пелеч (Барзал, Хорват) – 60:57    

Российский голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин на 27-й минуте встречи отдал результативный пас на нападающего Мэтью Барзала, который забросил вторую шайбу гостей. Эта голевая передача стала для 28-летнего вратаря второй в нынешнем сезоне и третьей за карьеру в НХЛ. Ранее Сорокин записывал на свой счёт ассист 9 марта 2023 года в матче с «Питтсбургом» (4:3), а также 2 января 2024 года в игре с «Колорадо» (4:5).

Свой первый матч в НХЛ Сорокин провёл 16 января 2021 года, всего на его счету 176 игр в регулярном чемпионате.

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