Овечкин: главное — что мы не остановились в третьем периоде, как это часто бывает

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал победу своей команды в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ над «Нью-Джерси Дэвилз» (6:2).

«Сегодня был очень важный матч для нас, это была игра за четыре очка. Все в раздевалке это понимали. Мы хорошо начали, Майки (Коннор Макмайкл. — Прим. «Чемпионата») проделал отличную работу. Чаки (Чарли Линдгрен. — Прим. «Чемпионата») сыграл сегодня невероятно. Мы хорошо сыграли в меньшинстве, это было важно во втором периоде. Самое главное чувство — это то, что мы не остановились в третьем периоде, как у нас это часто бывает. Мы провели хороший матч, сыграли умно и заработали важнейшие очки», — сказал Овечкин в интервью журналистам в раздевалке после матча.

Напомним, в этой встрече Овечкин отметился дублем и результативной передачей.

«Вашингтон» одержал вторую победу подряд, набрал 58 очков и занимает 11 место в турнирной таблице Восточной конференции.