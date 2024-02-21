Овечкин обошёл Лемье и вышел на второе место по играм с 2+ голами в третьих периодах

В Вашингтоне завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Нью-Джерси Дэвилз» (6:2).

Российский капитан «столичных» Александр Овечкин отметился в этой встрече дублем и результативной передачей.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Овечкин провёл свой 28-й матч, в которых забросил две и более шайбы в третьем периоде. По этому показателю он обошёл Марио Лемье (27) и выше на чистое второе место. Рекордсменом по этому показателю является Уэйн Гретцки (36).

«Вашингтон Кэпиталз» одержал вторую победу подряд, набрал 58 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции, сохраняя шансы на плей-офф. Столичный клуб отстаёт от восьмого места на Востоке на шесть очков.