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Константин Кольцов: у «Салавата Юлаева» третья атака на Востоке, видна перспектива команды

Константин Кольцов: у «Салавата Юлаева» третья атака на Востоке, видна перспектива команды
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Тренер «Салавата Юлаева» по нападающим Константин Кольцов высказался о малом количестве заброшенных шайб уфимским клубом в последних встречах.

«Один гол в трёх матчах — для Уфы это ЧП? Причины мы обсудили, видим, в чём наши ресурсы. В целом ситуация, скажем так, штатная, во всех линиях. Если говорить о всём чемпионате, то у нас третья атака на Востоке — 188 шайб. Позитив в том, что по ходу сезона прибавляет наша молодёжь — Башкиров, Алалыкин, Сучков, другие хоккеисты из системы. С прогрессом молодёжи связываем очень качественный отрезок в середине турнира. Видна перспектива команды», — сказал Кольцов в интервью Russia-hockey.ru.

Напомним, безголевая серия уфимского клуба закончилась на отметке 177 минут и 3 секунды. Ранее «Салават Юлаев» не мог поразить ворота ярославского «Локомотива» и санкт-петербургского СКА (0:2), потерпев два сухих поражения кряду.

19 февраля в Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Динамо» принимало уфимский «Салават Юлаев». Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 2:1, которая стала для них шестой кряду.

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