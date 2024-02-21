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Лучший бомбардир «Салавата Юлаева» Хмелевски внесён в список травмированных

Лучший бомбардир «Салавата Юлаева» Хмелевски внесён в список травмированных
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Американский нападающий «Салавата Юлаева» Александр Хмелевски внесён в список травмированных уфимского клуба, сообщается на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Напомним, в нынешнем сезоне Хмелевски принял участие в 65 матчах, отметившись 55 (27+28) результативными действиями при показателе полезности «+10». 24-летний американский форвард является лучшим бомбардиром уфимского клуба, опережая Александра Шарова (50) на пять очков.

Отметим, что, кроме Хмелевски, в списке травмированных «Салавата Юлаева» находятся нападающие Джош Ливо, Алексей Пустозёров и Егор Сучков.

«Салават Юлаев» проиграл три гостевых матча — со СКА (0:2), ярославским «Локомотивом» (0:3) и московским «Динамо» (1:2 ОТ). Уфимский клуб располагается на третьей строчке в таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги.

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