Как стало известно «Чемпионату», капитан «Ак Барса» Александр Радулов может пропустить остаток регулярного чемпионата КХЛ из-за повреждения.

Отметим, что 37-летний нападающий пропустил последние две игры «Ак Барса» со «Спартаком» (3:0) в Москве и «Металлургом» (1:2) в Магнитогорске. Казанскому клубу осталось провести три домашних матча с «Локомотивом» (21 февраля), «Амуром» (24 февраля) и «Адмиралом» (26 февраля).

В текущем сезоне Радулов сыграл 57 встреч, в которых забросил 16 шайб и отдал 23 результативные передачи, набрав в общей сложности 39 очков.

Также в составе «Ак Барса» два матча подряд не играет нападающий Дмитрий Кагарлицкий. Форвард казанского клуба в 62 матчах записал на свой счёт 25 (15+10) очков.