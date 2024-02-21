Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Александр Радулов может пропустить остаток регулярного чемпионата КХЛ

Александр Радулов может пропустить остаток регулярного чемпионата КХЛ
Комментарии

Как стало известно «Чемпионату», капитан «Ак Барса» Александр Радулов может пропустить остаток регулярного чемпионата КХЛ из-за повреждения.

Отметим, что 37-летний нападающий пропустил последние две игры «Ак Барса» со «Спартаком» (3:0) в Москве и «Металлургом» (1:2) в Магнитогорске. Казанскому клубу осталось провести три домашних матча с «Локомотивом» (21 февраля), «Амуром» (24 февраля) и «Адмиралом» (26 февраля).

В текущем сезоне Радулов сыграл 57 встреч, в которых забросил 16 шайб и отдал 23 результативные передачи, набрав в общей сложности 39 очков.

Также в составе «Ак Барса» два матча подряд не играет нападающий Дмитрий Кагарлицкий. Форвард казанского клуба в 62 матчах записал на свой счёт 25 (15+10) очков.

Материалы по теме
Мэр Казани: четвёртое место не совсем соответствует уровню и амбициям «Ак Барса»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android