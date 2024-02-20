Мэр Казани: четвёртое место не совсем соответствует уровню и амбициям «Ак Барса»

Мэр Казани Ильсур Метшин высказался о турнирном положении «Ак Барса» в преддверии концовки регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

«Что касается „Ак Барса“, то команда на ходу, очень хороший коллектив собрался, идёт по нарастающей, что важно. Билялетдинов — великий тренер, умеет подвести команду и физически, и психологически к пику, чего мы и ждём. Четвёртое место, может быть, не совсем соответствует уровню и амбициям нашего любимого клуба. Но самое важное — подготовить команду к плей-офф», — приводит слова Метшина ТАСС.

Напомним, накануне казанский клуб в гостях уступил магнитогорскому «Металлургом» со счётом 1:2. «Машнитка», набрав 89 очков в 65 матчах, возвращается на первое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. «Ак Барс» с 80 баллами в активе – на четвёртой строчке. В следующем матче подопечные Зинэтулы Билялетдинова встретятся с ярославским «Локомотивом» дома 21 февраля. Игра начнётся в 19:30 мск.

Ранее Зинэтула Билялетдинов прокомментировал прошедшую торжественную церемонию с поднятием свитера Даниса Зарипова под своды «Арены Металлург».