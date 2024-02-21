Дасаев: Ковальчук играет большую роль в раздевалке «Спартака»

Бывший вратарь сборной СССР Ринат Дасаев оценил игру Ильи Ковальчука за «Спартак» и оценил его положительное влияние на атмосферу в раздевалке красно-белых.

«Ковальчук неплохо вошёл в команду. И в 40 лет он показывает хороший хоккей. Желаю ему играть ещё долгие годы. Мне сложно сказать, что творится внутри, надо быть там. Но я думаю, что он, как ветеран, играет большую роль в раздевалке», – цитирует Дасаева Metaratings.

Напомним, Ковальчук дебютировал за «Спартак» в текущем сезоне 24 декабря. В нынешнем сезоне 40-летний нападающий провёл 20 матчей, в которых забросил четыре шайбы и отдал четыре результативные передачи с показателем полезности «-7». Ветеран не играл в хоккей на профессиональном уровне в течение двух лет перед возвращением.