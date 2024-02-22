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Журналист The Athletic объяснил, почему «Баффало» может заинтересоваться Бучневичем

Журналист The Athletic объяснил, почему «Баффало» может заинтересоваться Бучневичем
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Журналист The Athletic Крис Джонстон считает, что «Баффало» могут заинтересоваться нападающим «Сент-Луиса» Павлом Бучневичем.

«Сент-Луис Блюз» находятся в стадии борьбы за плей-офф, поэтому нет никакой гарантии, что они будут менять лидеров в крайний срок обменов. Однако, если распродажа состоится, то «Баффало» должен заинтересоваться Бучневичем. Его контракт действует ещё на один сезон с зарплатой в $ 5,8 млн, что делает его игроком, который может помочь команде уже сейчас и в следующем сезоне. Он двусторонний форвард, который вписался бы в первые две пятёрки «Баффало» и позволил бы «Сэйбрз» создать более сбалансированную атакующую линию», — цитирует Джонстона The Athletic.

В текущем сезоне Бучневич набрал 43 (19+24) очка в 53 матчах.

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