Форвард «Салавата» рассказал, как отреагирует, если его вновь отправят в клуб ВХЛ

Нападающий «Салавата Юлаева» Даниил Огирчук ответил на вопрос, как отреагирует, если его вновь отправят в клуб ВХЛ.

«Могу ли себя уже называть полноценным игроком основы, или существуют опасения, что могут вернуть в ВХЛ? Это не опасения. Если так случится, то это будет новый вызов. Если надо будет помочь и если меня отправят в «Торос» поднабраться игровой практики, то поеду в ВХЛ, и в этом здесь нет ничего такого.

Уровень Вышки поднимается? В этом есть своя правда. Игроки там ничуть не хуже. Есть даже те, кто сильнее, чем в КХЛ. Просто у каждого свой путь, по которому он движется. Если тебя отправили в ВХЛ, не стоит опускать руки – наоборот, нужно работать и идти дальше», — сказал Огирчук в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Даниилом Огирчуком читайте на «Чемпионате» сегодня, 23 февраля, в 13:00 мск.