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«Подзабыли уже чувство победы». Главный тренер «Лады» прокомментировал успех в Омске

«Подзабыли уже чувство победы». Главный тренер «Лады» прокомментировал успех в Омске
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Главный тренер «Лады» Олег Браташ прокомментировал победный матч в Омске над «Авангардом» (3:2 ОТ).

«Авангард» оправдал своё звание одной из лучших, если не лучшей команды при игре в большинстве. Оба гола они нам забили в таком формате. Тем не менее, наша команда сегодня действовала собранно, ответственно и старательно. Что дало нам возможность не пропустить больше. В третьем периоде нашли в себе силы и возможности вернуться в игру, да ещё и выиграли в овертайме. Мы очень рады этому, подзабыли уже чувство победы, и очень хорошо, что сегодня его вернули», — передаёт слова Браташа корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

В следующем матче «Авангард» в Челябинске встретится с местным «Трактором». «Лада» сыграет в гостях с «Барысом».

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