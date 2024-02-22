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Кто займёт первое место в регулярке на Западе КХЛ?

В Москве закончился матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местное «Динамо» принимало череповецкую «Северсталь». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

После этой победы московский клуб вышел на первое место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 94 очка и опережая СКА (93) на одно очко.

В связи с этим «Чемпионат» предлагает пройти опрос на тему: «Кто займёт первое место в регулярке на Западе КХЛ?»

Напомним, ярославский «Локомотив» занимает третью строчку в таблице Запада с 91 очком. Отметим, что все три команды сейчас провели одинаковое количество матчей — 66.

В оставшихся матчах «Динамо» сыграет с владивостокским «Адмиралом» и ЦСКА. СКА встретится с минским «Динамо» и «Куньлунем». «Локомотив» проведёт игры с «Нефтехимиком» и «Автомобилистом».