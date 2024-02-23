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Кочетков поучаствовал в массовой стычке после победы «Каролины» в матче с «Флоридой»

Кочетков поучаствовал в массовой стычке после победы «Каролины» в матче с «Флоридой»
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Сегодня, 23 февраля, «Каролина Харрикейнз» на своей площадке обыграла «Флориду Пантерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Пи-Эн-Си-Арене» завершилась со счётом 1:0 (0:0, 0:0, 1:0).

НХЛ - регулярный чемпионат
23 февраля 2024, пятница. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
1 : 0
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Ахо (Свечников, Фаст) – 59:41    

После завершения встречи российский голкипер «Каролины» Пётр Кочетков принял участие в массовой стычке.

ВИДЕО

Кочетков сделал шат-аут, совершив 44 сейва. Для 24-летнего вратаря этот «сухой» матч стал третьим в нынешнем сезоне НХЛ.

После 56 матчей «Каролина» занимает четвёртое место в Восточной конференции с 73 очками. «Флорида» расположилась на второй строчке, набрав 78 очков в 57 играх.

Следующий матч «Каролина» проведёт с «Даллас Старз», а «Флорида» сыграет с «Вашингтон Кэпиталз».

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