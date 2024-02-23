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На «Сибирь-Арене» обновлён рекорд посещаемости МХЛ, установленный в 2010 году

Пресс-служба МХЛ сообщила, что в канун Дня защитника Отечества обновлён рекорд посещаемости соревнований. Информация об этом размещена в телеграм-канале турнира.

Рекордной оказалась встреча на «Сибирь-Арене», в которой «Сибирские Снайперы» принимали «Ирбис» (2:3 ОТ). Эту игру посетило 7414 зрителей, что является новым рекордом соревнований по итогам первого этапа.

Прошлый рекорд был установлен в 2010 году в Магнитогорске, когда на встрече «Стальные Лисы» – «Кузнецкие Медведи» оказалось 7200 болельщиков. Замыкают тройку лучших по посещаемости «Динамо-Шинник» – «Серебряные Львы» с 7020 зрителями в сезоне-2014/2015.

Напомним, «Сибирские Снайперы», набрав 54 очка в 49 матчах, занимают седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции – Золото. «Ирбис» (63) – на пятой строчке.