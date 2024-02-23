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Малкин сравнялся с Сундиным по количеству голевых передач в НХЛ

Малкин сравнялся с Сундиным по количеству голевых передач в НХЛ
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37-летний российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин отметился результативной передачей в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреаль Канадиенс» (4:1) и продвинулся в списке лучших ассистентов в истории лиги.

На счету Малкина стало 785 голевых передач в 1117 матчах, столько же у легендарного шведского форварда Матса Сундина за 1346 встреч. Евгений вышел на 37-е место по данному показателю в истории лиги. Следующая цель – Петер Штястны (789).

Напомним, в нынешнем сезоне Малкин принял участие в 54 матчах регулярного чемпионата НХЛ, в которых набрал 43 (16+27) очка и заработал коэффициент полезности «+4». Всего за карьеру в НХЛ на его счету 1272 (487+785) очка в 1117 играх.

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