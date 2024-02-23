Бабаев: в «Тракторе» говорят, пусть играет этот, которого взяли, заплатив бешеные деньги

Известный агент Шуми Бабаев, представляющий интересы главного тренера «Трактора» Алексея Заварухина, прокомментировал появившиеся в СМИ слухи о возможном вмешательстве руководства в работу наставника.

«Я не могу комментировать, потому что не знаю ситуацию изнутри. Я читал заявления Ивана Савина, но если ситуация озвучена и руководитель клуба сразу же опровергает… Как говорится, дыма без огня не бывает. Есть ещё одна пословица про то, на ком шапка горит. В какой-то момент вмешательство в работу тренера существует. Думаю, это видно.

Я знаю желание Заварухина привлечь много игроков челябинской школы и дать им возможность играть. Говорят: «А кого заводить в состав?» Мол, никто не достоин. Но с такой позиции никто не будет достоин. Надо давать молодым игрокам сыграть на уровне КХЛ, и тогда будет понятно, есть у них шанс или нет. Но говорят, что этих ребят вызывать не надо, а пусть играет вот этот вот, которого взяли наспех, заплатив бешеные деньги.

Но не мне обсуждать Волкова, он опытный генеральный менеджер. Кто-то считает его лучшим. Я не считаю его лучшим генеральным менеджером, даже не вижу его в топе. Есть ребята, которые работают намного лучше. Но Волков – опытный, внимательный, хорошо соображает в хоккее, владеет информацией и много просматривает игроков. Но чтобы стать топовым генменеджером или озвучивать себя так… До этого как до Китая пешком», — приводит слова Бабаева «РБ Спорт».

Напомним, «Трактор», набрав 76 очков в 66 матчах, занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. По состоянию на 23 февраля челябинцы начнут розыгрыш Кубка Гагарина серией с уфимским «Салаватом Юлаевым». В оставшихся матчах подопечные Алексея Заварухина примут омский «Авангард» (24 февраля) и хабаровский «Амур» (26 февраля).