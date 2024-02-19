Что происходит с «Трактором»? Команда бросила играть накануне плей-офф КХЛ

Последними матчами челябинский «Трактор» вызвал серьёзные опасения у болельщиков, и не только у них, касательно перспектив в плей-офф. Команда проиграла в турне по Дальнему Востоку три игры из четырёх, особенно болезненным стало поражение от «Адмирала» в последнем матче. Также были проигрыши в трёх матчах до этого, из них два — от «Ак Барса», который потенциально может стать соперником челябинцев в первом раунде.

При этом вокруг команды начинают гулять слухи, которые в теории могут ещё больше расшатать ситуацию. Это и разговоры про вмешательство руководства в тренировочный процесс, и потеря контроля над командой главным тренером.

Давайте посмотрим, какие конкретно опасения вызывает затянувшаяся серия поражений и что они дают в совокупности.

Первое серьёзное опасение заключается в том, что команда выглядит разобранной. Касается это больше поездки в гости к «Адмиралу» и «Амуру», потому что в матчах с «Торпедо» и «Ак Барсом» игра челябинцев не вызывала больших вопросов: две игры из трёх челябинцы вполне могли зацепить, и этому бы никто не удивился, посчитав исходы игр несправедливыми. Но вот на Дальнем Востоке случился настоящий тектонический слом: команда выглядела блеклой, неорганизованной и не особо заряженной на победу, причём прослеживалось это во всех линиях.

Матч «Амур» — «Трактор» Фото: Дмитрий Кулинич, photo.khl.ru

Второе опасение заключается во времени, на который пришёлся спад. Потому что в «яму» попадают все команды лиги, но с течением времени это начинает сходить на нет. Здесь же одного из главных ресурсов нет, поэтому такой невнятный хоккей может спокойно перенестись на плей-офф, где надо реагировать в разы быстрее, чем в регулярке. Поэтому для «Трактора» последняя домашняя серия будет иметь не столько турнирное значение, сколько ментальное. Команде явно нужно насытиться уверенностью в своих силах перед главными играми сезона.

Третье опасение состоит в том, о чём одной строкой было сказано выше: фигура главного тренера, потерявшего контроль над командой. Для Алексея Заварухина этот сезон является первым годом работы главным тренером в КХЛ, если мы вынесем за скобки его время у руля с приставкой «и.о.». И этот отрезок стал первым спадом на таком уровне, поэтому предсказать его способность выбираться из таких ситуаций мы не можем. А слова Заварухина на последней пресс-конференции подтверждают, что у тренера не всё под контролем: «Получили много информации по игрокам. Как, с кем и куда мы дальше будем двигаться».

Алексей Заварухин Фото: Дмитрий Сорока, photo.khl.ru

Четвёртое заключается в том, что «Трактор» по именам и по среднему возрасту является одной из самых опытных команд, однако лидеров в последнее время не наблюдается, за исключением молодого Максима Шабанова. А может быть, наличие стольких опытных игроков и вообще идёт во вред, потому что молодому тренеру сложнее на них повлиять.

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Если кратко обобщить всё вышесказанное, то можно сделать следующий вывод. Проблема не столько в самом спаде, сколько в тайминге этого спада и непонимании, насколько быстро из него выберется «Трактор». Потому что игра команды хоть и выглядела неудовлетворительной, но ситуация не была абсолютно патовой. Не исключено, что команда на подсознательном уровне почувствовала, что первую задачу на сезон выполнила, выйдя в плей-офф, и немного успокоилась, что и наложило отпечаток. А насчёт ситуации с проблемами внутри коллектива и способностью реагировать на неудачи нам поведает последняя домашняя серия «Трактора» в регулярке.

При этом давайте поразмышляем: на что претендует «Трактор» в этом сезоне? Конечно, руководство и болельщики грезят о самых высоких целях и правильно делают. Но остальные видели ли челябинцев в финале или полуфинале? Сомневаюсь. Даже до дальневосточного спада это была команда под второй, а то и первый раунд. Поэтому ничего грандиозного и сверхудивительного сейчас не происходит.