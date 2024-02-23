Аскаров — лучший перспективный игрок «Нэшвилла» по версии The Athletic, Свечков — в топ-10

Журналист Скотт Уиллер в статье на портале The Athletic представил список лучших перспективных игроков «Нэшвилл Предаторз».

На первой строчке оказался российский вратарь системы «хищников» Ярослав Аскаров. Сейчас голкипер выступает в фарм-клубе «Нэшвилла» в АХЛ.

«В мире нет перспективного вратаря с более быстрыми ногами при перемещении или большей взрывной скоростью при движении из стороны в сторону, чем у Аскарова. Эта мощь и скорость в сочетании с его обширным послужным списком в молодом возрасте даёт ему очень высокий потенциал роста», — сказано в статье.

Также в список попал нападающий Фёдор Свечков, который занял седьмое место.

«Настоящая сила его игры – в деталях и интеллекте. Терпение будет ключевым моментом, потому что у него есть реальный шанс стать хорошим игроком с правильным развитием, но есть над чем работать — ему нужно совершенствоваться в круге вбрасывания и продолжать изучать игру в Северной Америке», — написал Уиллер.

Полностью топ-10 выглядит так:

1. Ярослав Аскаров, «Милуоки Адмиралс».

2. Мэтью Вуд, Университет Коннектикута.

3. Таннер Молендык, «Саскатун Блэйдс».

4. Йоаким Кемелл, «Милуоки Адмиралс».

5. Филип Томасино, «Нэшвилл Предаторз».

6. Закари Л'Эрё, «Милуоки Адмиралс».

7. Фёдор Свечков, «Милуоки Адмиралс».

8. Рид Шефер, «Милуоки Адмиралс».

9. Калан Линд, «Ред Дир Ребелс».

10. Джесси Киискинен, «Пеликанс».