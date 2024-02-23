Торторелла: Панарин — лучший хоккеист, у которого уровень игры высок, даже когда он устал

Главный тренер «Филадельфии Флайерз» Джон Торторелла рассказал о российском нападающем «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемии Панарине, сравнив его с форвардом «лётчиков» Трэвисом Конечны.

«Я тренировал в „Коламбусе“ одного парня — Артемия Панарина. Он лучший хоккеист, у которого уровень игры высок, даже когда он устал. Это то, что есть у некоторых людей. У Трэвиса Конечны есть что-то от этого. Когда он уставший, он всё равно видит возможность, он рискует, находит выход из ситуации. Это часть его личности, и я не собираюсь отнимать это у него», — цитирует Тортореллу The Hockey News.

Панарин является лучшим бомбардиром «Рейнджерс» и за 57 матчей набрал 78 очков — забросил 32 шайбы и отдал 46 результативные передач.