Канадский защитник «Северстали» назвал самых опасных игроков в «Спартаке»

Канадский защитник череповецкой «Северстали» Марк Барберио рассказал о встрече со «Спартаком» в розыгрыше Кубка Гагарина — 2024 и назвал самых опасных игроков красно-белых.

«Будет интересно. На протяжении всего сезона они показывают отличную игру. В плей-офф нас ждёт быстрый и техничный хоккей.

Кто самый опасный в «Спартаке»? Голдобин очень опасен, у него прекрасный сезон. Цыплаков здоровый и техничный парень, забросил много шайб в регулярке. Ещё выделю Чайковски, он хорош в защите и в атаке. У него очень сильный бросок», — сказал Барберио в интервью Legalbet.

Напомним, «Спартак», набрав 86 очков в 66 матчах, занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. «Северсталь» (80) – на пятой строчке. Команды гарантированно начнут свой путь в Кубке Гагарина с очного противостояния, старт серии пройдёт на домашнем льду красно-белых 29 февраля.