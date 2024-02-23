Нападающий «Северстали»: нам есть чем ответить «Спартаку», мы не пальцем деланные

Нападающий «Северстали» Данил Аймурзин поделился ожиданиями от встречи со «Спартаком» в первом раунде плей-офф-2024 Континентальной хоккейной лиги.

«Мы знаем, что из себя представляет эта команда, но очное противостояние – это совсем другое. В плей-офф другая игра. Посмотрим, кто кого удивит и заберёт серию. У „Спартака“ хорошая атакующая команда, которая играет в активный хоккей. Они немного похожи на нас, у них хорошее первое звено, которое набирает много очков. Но нам есть чем ответить, мы не пальцем деланные», — приводит слова Аймурзина «РБ Спорт».

Напомним, «Спартак», набрав 86 очков в 66 матчах, занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. «Северсталь» (80) – на пятой строчке. Команды гарантированно начнут свой путь в Кубке Гагарина с очного противостояния, старт серии пройдёт на домашнем льду красно-белых 29 февраля.