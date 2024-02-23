Ти Джей Оши из-за травмы пропустит ближайший матч «Вашингтона»

37-летний американский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Ти Джей Оши пропустит ближайший матч клуба с «Флоридой Пантерз», сообщает журналистка Сэмми Сильвер со ссылкой на главного тренера «столичных» Спенсера Карбери.

Отмечается, что специалисты клуба по-прежнему наблюдают за Оши и каких-либо прогнозов Карбери не дал. Форвард точно пропустит сегодняшнюю и завтрашнюю тренировки команды.

Напомним, в середине третьего периода игры с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (5:3) Оши получил травму в бесконтактном эпизоде, он почувствовал резкую боль после совершения разворота на льду с шайбой. Хоккеист сразу же упал на лёд, где к нему выбежали врачи клуба. Американец буквально дополз до скамейки запасных команды, откуда в сопровождении медицинского персонала он отправился в раздевалку, больше не появившись на льду.