Кочетков показал второй результат в «Каролине» по количеству сейвов в «сухих» матчах

Сегодня, 23 февраля, «Каролина Харрикейнз» на своей площадке обыграла «Флориду Пантерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Пи-Эн-Си-Арене» завершилась со счётом 1:0 (0:0, 0:0, 1:0).

Ворота хозяев защищал российский голкипер Пётр Кочетков, который сделал шат-аут, совершив 44 сейва. Для 24-летнего вратаря этот «сухой» матч стал третьим в нынешнем сезоне.

Как сообщает Hockey Reference, Кочетков показал второй результат в истории «Каролины» по количеству сейвов в «сухих» матчах. Больше бросков, чем россиянин, в «сухом» матче отразил только Кэм Уорд (47), который и является обладателем данного рекорда.

После 56 матчей «Каролина» занимает четвёртое место в Восточной конференции с 73 очками.