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Воронков повторил достижение Марченко в дебютном сезоне в НХЛ в составе «Коламбуса»

В эти минуты на стадионе «Нейшнвайд-Арена» в Коламбусе проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Коламбус Блю Джекетс» и «Баффало Сейбрз».

На данный момент идёт второй период. Счёт ничейный 1:1.

Счёт в матче на 13-й минуте открыл российский форвард «Коламбус Блю Джекетс» Дмитрий Воронков. Ассистентами выступили нападающий Кирилл Марченко и защитник Иван Проворов.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео гола 23-летнего форварда «Коламбуса»:

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Для 23-летнего Воронкова это забитая шайба стала 15-й в дебютном сезоне НХЛ. Российский форвард стал вторым хоккеистом в истории «Коламбуса», которому удалось забить как минимум 15 голов в первых 50 матчах за команду. Первым это сделал другой россиянин Кирилл Марченко, у которого было 20 шайб в первых 50 матчах.

Всего в нынешнем регулярном чемпионате на счету Воронкова, с учётом этой игры, 28 (15+13) очков в 50 матчах.

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Воронков на русском высказался в раздевалке «Коламбуса»: