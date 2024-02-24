Дмитрий Воронков с передач Марченко и Проворова забил 15-й гол в дебютном сезоне НХЛ

В эти минуты на стадионе «Нейшнвайд-Арена» в Коламбусе проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Коламбус Блю Джекетс» и «Баффало Сейбрз».
На данный момент идёт второй период. Счёт ничейный 1:1.
Счёт в матче на 13-й минуте открыл российский форвард «Коламбус Блю Джекетс» Дмитрий Воронков. Ассистентами выступили нападающий Кирилл Марченко и защитник Иван Проворов. В составе гостей отличился Земгус Гиргенсонс.
«Чемпионат» предлагает посмотреть видео гола 23-летнего форварда «Коламбуса»:
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Таким образом, для 23-летнего Воронкова это забитая шайба стала 15-й в дебютном сезоне НХЛ.
Всего в нынешнем регулярном чемпионате на счету Воронкова, с учётом этой игры, 28 (15+13) очков в 50 матчах.
Воронков на английском языке поздравил партнёров с победой: