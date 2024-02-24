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Дмитрий Воронков с передач Марченко и Проворова забил 15-й гол в дебютном сезоне НХЛ

Дмитрий Воронков с передач Марченко и Проворова забил 15-й гол в дебютном сезоне НХЛ
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В эти минуты на стадионе «Нейшнвайд-Арена» в Коламбусе проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Коламбус Блю Джекетс» и «Баффало Сейбрз».

На данный момент идёт второй период. Счёт ничейный 1:1.

НХЛ - регулярный чемпионат
24 февраля 2024, суббота. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Перерыв
1 : 1
Баффало Сэйбрз
Баффало
1:0 Воронков (Марченко, Проворов) – 12:05 (pp)     1:1 Гиргенсонс (Окпосо, Клаг) – 16:16    

Счёт в матче на 13-й минуте открыл российский форвард «Коламбус Блю Джекетс» Дмитрий Воронков. Ассистентами выступили нападающий Кирилл Марченко и защитник Иван Проворов. В составе гостей отличился Земгус Гиргенсонс.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео гола 23-летнего форварда «Коламбуса»:

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Таким образом, для 23-летнего Воронкова это забитая шайба стала 15-й в дебютном сезоне НХЛ.

Всего в нынешнем регулярном чемпионате на счету Воронкова, с учётом этой игры, 28 (15+13) очков в 50 матчах.

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