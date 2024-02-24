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Российский гол Воронкова и сейвы Тарасова не помогли «Коламбусу» набрать очки с «Баффало»

Российский гол Воронкова и сейвы Тарасова не помогли «Коламбусу» набрать очки с «Баффало»
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В ночь с 23 на 24 февраля мск на льду «Нейшнвайд-Арены» в американском Коламбусе завершился матч регулярного чемпионата НХЛ. Хозяева площадки «Коламбус Блю Джекетс» уступили «Баффало Сэйбрз» со счётом 1:2.

НХЛ Регулярный чемпионат. Турнирная таблица
НХЛ Регулярный чемпионат. Календарь

На 13-й минуте встречи заброшенную шайбу «Коламбуса» в большинстве оформили три российских хоккеиста — центрфорварду Дмитрию Воронкову ассистировали крайний нападающий Кирилл Марченко и защитник Иван Проворов. На 17-й минуте Земгус Гиргенсонс забил ответный гол. На 44-й минуте шайба Коннора Клифтона вывела «Баффало» вперёд.

В составе «Коламбуса» 56 с половиной минут провёл в воротах российский голкипер Даниил Тарасов, который отразил 36 бросков из 38 и завершил игру с показателем надёжности 94,74%.

НХЛ - регулярный чемпионат
24 февраля 2024, суббота. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
1 : 2
Баффало Сэйбрз
Баффало
1:0 Воронков (Марченко, Проворов) – 12:05 (pp)     1:1 Гиргенсонс (Окпосо, Клаг) – 16:16     1:2 Клифтон (Брайсон, Бенсон) – 43:05    
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