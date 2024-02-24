Российский гол Воронкова и сейвы Тарасова не помогли «Коламбусу» набрать очки с «Баффало»
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В ночь с 23 на 24 февраля мск на льду «Нейшнвайд-Арены» в американском Коламбусе завершился матч регулярного чемпионата НХЛ. Хозяева площадки «Коламбус Блю Джекетс» уступили «Баффало Сэйбрз» со счётом 1:2.
На 13-й минуте встречи заброшенную шайбу «Коламбуса» в большинстве оформили три российских хоккеиста — центрфорварду Дмитрию Воронкову ассистировали крайний нападающий Кирилл Марченко и защитник Иван Проворов. На 17-й минуте Земгус Гиргенсонс забил ответный гол. На 44-й минуте шайба Коннора Клифтона вывела «Баффало» вперёд.
В составе «Коламбуса» 56 с половиной минут провёл в воротах российский голкипер Даниил Тарасов, который отразил 36 бросков из 38 и завершил игру с показателем надёжности 94,74%.
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