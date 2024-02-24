Кожевников оценил шансы «Спартака» пройти «Северсталь» в первом раунде Кубка Гагарина

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился ожиданиями от встречи «Спартака» и череповецкой «Северстали» в пером раунде Кубка Гагарина — 2024.

«Матчи чемпионата КХЛ показали, что „Северсталь“ является неудобным соперником для „Спартака“. Ребята в Череповце молодцы, молодёжь там очень прибавила. Это команда, которая, мягко говоря, умеет оказывать серьёзное сопротивление. Хоккеистам „Спартака“ надо проявить недюжинный характер, чтобы пройти первый круг плей-офф. Это будет хороший хоккей, потому что обе команды играют в атаку. Думаю, что шансы соперников – 50 на 50», — приводит слова Кожевникова «РИА Новости Спорт».

Напомним, «Спартак», набрав 86 очков в 66 матчах, занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. «Северсталь» (80) – на пятой строчке. Команды гарантированно начнут свой путь в Кубке Гагарина с очного противостояния, старт серии пройдёт на домашнем льду красно-белых 29 февраля.