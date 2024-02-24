Расклады на плей-офф КХЛ перед матчами 24 февраля

Сегодня, 24 февраля, в КХЛ большой игровой день, по итогам которого могут проясниться многие турнирные интриги. Представляем расклады на плей-офф КХЛ:

«Торпедо» в случае победы в основное время над ЦСКА гарантирует себе шестое место на Западе, а также зафиксирует армейцев на седьмой строчке конференции. При других исходах матча (включая успех нижегородцев в овертайме или по буллитам) вопрос пятого-шестого места будет решаться 26 февраля.

Московское «Динамо» в случае победы над «Адмиралом» вернётся на первое место Запада и зафиксирует «Локомотив» на третьей строчке конференции. Таким образом, сегодня вечером может сложиться пара первого раунда «Локомотив» — «Торпедо».

В том случае, если «Металлург» обыграет «Витязь», а «Авангард» проиграет в Челябинске в основное время, «Магнитка» забронирует первое место на Востоке. Если «Лада» не проиграет в основное время в Астане или «Амур» проиграет в основное время «Ак Барсу» в гостях, то хабаровский клуб зафиксируется на восьмом месте конференции. Таким образом, по итогам дня может сложиться пара первого раунда «Металлург» — «Амур».

При этом любая победа «Авангарда» над «Трактором» или поражение «Салавата» дома от «Сибири» в основное время будут означать, что омский клуб не опустится ниже второй строчки, а уфимский — забронирует за собой третью позицию.

Если «Ак Барс» обыграет «Амур» любым способом, а «Трактор» любым способом уступит «Авангарду», то сложится пара первого раунда «Ак Барс» — «Автомобилист». Поражение «Трактора» вкупе с поражением «Ак Барса» тоже будет означать, что «Ак Барс» и «Автомобилист» сыграют друг с другом в плей-офф, но в таком случае в последнем туре ещё останется вероятность того, что казанский и екатеринбургский клуб поменяются в таблице местами и серия начнётся на Урале.

Если «Авангард» и «Салават» сегодня проиграют в основное время, «Металлург» победит любым способом, а «Лада» наберёт хотя бы одно очко в Астане ИЛИ «Амур» проиграет «Ак Барсу», то сложится пара первого раунда «Авангард» — «Лада».

Если «Авангард» обыграет «Трактор» любым способом ИЛИ «Салават» проиграет «Сибири» в основное время, а «Лада» проиграет «Барысу», то сложится пара первого раунда «Салават Юлаев» — «Трактор».